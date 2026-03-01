الصحة: حالة وفاة واحدة و32 إصابة على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة استقبال 32 حالة إصابة جميعها من جنسيات أجنبية عبر قسم الطوارئ في مستشفى العدان حيث باشرت الفرق الطبية التعامل معها فور وصولها وفق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد في حين تم الإعلان عن حالة وفاة واحدة في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الراهنة في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد أنه تم نقل 15 حالة إلى مستشفى جابر لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية فيما استمرت متابعة بقية الحالات في مستشفى العدان كما أدخلت 5 حالات إلى غرف العمليات في مستشفى العدان لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

وبين السند أن طبيعة الإصابات تنوعت بين إصابات في الصدر والرأس والبطن إضافة إلى كسور وإصابات متفرقة في الجسم مؤكدا أن جميع الحالات تتلقى الرعاية الطبية الدقيقة والمتابعة المستمرة وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استقبالها يوم أمس السبت 12 حالة إصابة تلقت جميعها الرعاية الطبية اللازمة في مستشفياتها بواقع 9 حالات في مستشفى الفروانية وحالتين في مستشفى الجهراء وحالة واحدة في مستشفى مبارك حيث خضعت الحالات للعناية الدقيقة والمتابعة المستمرة.

وأكدت الوزارة استمرار جاهزية أقسام الطوارئ والعناية المركزة والتنسيق المتواصل بين مختلف القطاعات الصحية لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية اللازمة بكفاءة عالية في ظل المستجدات الراهنة.