سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من معالي كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أدان خلاله معاليه الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف أراضي دولة الكويت.

هذا وقد أعرب معاليه خلاله عن استنكار وإدانة المملكة المتحدة الصديقة الشديدين لهذا التعدي الأثم والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة وأمن دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا على رفض المملكة المتحدة الصديقة تلك الاعتداءات والتي طالت المنشآت المدنية في دولة الكويت مقدرا خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.

كما أكد معاليه على وقوف المملكة المتحدة الصديقة إلى جانب دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ودعمها لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها واستقرار أمنها واستعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة الكويت.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الإتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة وبالغ شكره وتقديره على موقف المملكة المتحدة الثابت ودعمها دولة الكويت قيادة وشعبا لصون أمنها واستقرارها.

كما عبر سموه حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لمعالي كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة على مبادرة الاتصال.