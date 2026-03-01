سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس اللبناني جوزيف عون

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة اطمأن خلاله فخامته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية.

معربا فخامته عن استنكار وإدانة جمهورية لبنان الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدا فخامته على وقوف جمهورية لبنان الشقيقة إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها واستعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة الكويت متضرعا فخامته إلى الباري عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة متمنيا لفخامته دوام الصحة والعافية.