سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء يقومان بزيارة إلى غرفة اتخاذ القرار بمبنى وزارة الداخلية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يرافقه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى غرفة اتخاذ القرار في مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية

قام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يرافقه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى غرفة اتخاذ القرار في مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية حيث كان في استقبالهما معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب.

حيث أطلعا سموهما خلال الزيارة على الجهود المبذولة من خلال انتشار أفراد قوة الشرطة في جميع مناطق البلاد بالإضافة إلى جهود الوزارة في بث الأخبار التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحري الدقة ونقل المعلومات السليمة خلال الأوضاع الراهنة.

هذا وقد رافق سمو ولي العهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.