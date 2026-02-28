سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء يقومان بزيارة إلى مركز العمليات المشتركة لوزارة الدفاع ومركز عمليات القوة الجوية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يرافقه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى مركز العمليات المشتركة لوزارة الدفاع ومركز عمليات القوة الجوي

قام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يرافقه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم بزيارة إلى مركز العمليات المشتركة لوزارة الدفاع ومركز عمليات القوة الجوية حيث كان في استقبال سموهما معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج الشريعان ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح.

حيث أطلعا سموهما على الخطط والاستراتيجيات المتبعة وآخر التطورات بما يخص الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي دولة الكويت وكيفية التعامل مع تلك التهديدات.

هذا وقد رافق سمو ولي العهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.