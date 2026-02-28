النائب الأول ووزير الداخلية يترأس اجتماعا مع القيادات الأمنية لمتابعة المستجدات الإقليمية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مجتمعًا مع قيادات الوزارة

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اجتماعا مع قيادات وزارة الداخلية مساء اليوم السبت بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب وذلك في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة وللاطلاع على جاهزية القطاعات الأمنية في التعامل مع مختلف المستجدات.

وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية ضرورة التواجد الميداني المستمر لكافة القيادات الأمنية ومتابعة الأوضاع عن كثب على مدار الساعة موجها بتعزيز انتشار الدوريات الأمنية وتأمين المواقع الحيوية والمنشآت الهامة والخدمات الأساسية في البلاد لضمان الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة.

وشدد على أهمية التنسيق المتكامل مع كافة أجهزة الدولة المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ مؤكدا أن الأجهزة الأمنية في حالة استعداد تام لتلقي أي بلاغات عبر هاتف الطوارئ (112) والتعامل معها بكل كفاءة.

وجددت (الداخلية) وفق بيانها الدعوة للجميع بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة وعدم الانسياق خلف الشائعات التي قد تمس الأمن المجتمعي مؤكدة أن كافة قطاعات الدولة تعمل بتناغم تام للحفاظ على أمن وسلامة الوطن وطمأنينة المواطنين والمقيمين.