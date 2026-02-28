الأمن السيبراني: استقرار الفضاء السيبراني في الكويت وعمل الأنظمة والخدمات بكفاءة عالية

المركز الوطني للأمن السيبراني

أكد المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم السبت استقرار الفضاء السيبراني في دولة الكويت واستمرار عمل الأنظمة والخدمات الرقمية بكفاءة عالية.

وقال (الأمن السيبراني) في بيان صحفي إن عمليات الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة لضمان حماية البنية التحتية المعلوماتية دون أي تأثير على الخدمات المقدمة مشيرا الى انه تم تفعيل خطط الجاهزية والاستجابة للحوادث السيبرانية بشكل احترازي مع متابعة مستمرة للمستجدات والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية في الدولة وذلك لتعزيز مستوى الحماية ورفع كفاءة التعامل الفوري مع أي تهديدات أو محاولات اختراق محتملة وضمان استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد المركز حرصه على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات وحماية البيانات داعيا المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب فتح الروابط مجهولة المصدر أو مشاركة أي بيانات شخصية أو معلومات حساسة عبر منصات غير موثوقة.

وشدد المركز على أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة وأن الالتزام بالإرشادات الوقائية والوعي الرقمي يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الإلكترونية.