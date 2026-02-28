“هيئة الصناعة” تدعو المصانع الغذائية والصناعات الدوائية إلى ضرورة تعزيز الإنتاج دون توقف

الهيئة العامة للصناعة

دعت الهيئة العامة للصناعة مساء اليوم السبت جميع المصانع في دولة الكويت خصوصا مصانع قطاعي الأغذية والمواد الطبية بضرورة الاستمرار في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون توقف وتعزيز الإنتاج.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أهمية الاستمرار في العمل وتعزيز الإنتاج للمنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات والصناعات الدوائية بما يضمن استدامة توافر المنتجات وتغطية احتياجات السوق المحلي خلال الفترة الراهنة.

وأكدت أنها على أتم الاستعداد لاستقبال أية مقترحات أو ملاحظات أو معوقات قد تواجه المنشآت الصناعية على مدار الساعة والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما بضمن استمرارية العملية الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي.