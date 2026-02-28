سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مطار الكويت الدولي

سمو رئيس مجلس الوزراء متفقدًا مطار الكويت الدولي

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مطار الكويت الدولي برفقة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح.

واطلع سموه على الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع الأضرار التي أصابت مبنى الركاب (T1) والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بالإصلاحات الفورية لاستعادة عمليات التشغيل.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة والتنسيق بين الجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي مؤكدا على ضرورة التعامل مع الأوضاع الحالية بروح المسؤولية.