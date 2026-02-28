سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي اطمأن خلاله على دولة الكويت قيادة وشعبا بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة اطمأن خلاله فخامته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف الأراضي الكويتية.

معربا فخامته عن استنكار وإدانة الولايات المتحدة الأمريكية الشديدين لهذا التعدي الآثم والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدا فخامته على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى جانب دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ودعمها لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها واستقرار أمنها واستعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة الكويت وإرساء قواعد الأمن في المنطقة.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الإتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وبالغ شكره وتقديره على ما أبداه فخامته من موقف ثابت ودعم لدولة الكويت وقيادتها وشعبها لصون أمنها واستقرارها.

كما عبر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن خالص شكره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة علي هذا الاتصال متمنيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.