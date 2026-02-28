سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من رئيسة وزراء إيطاليا اطمأنت خلاله على الكويت قيادة وشعبا بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة جورجيا ميلوني

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من معالي رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة جورجيا ميلوني اطمأنت خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف الأراضي الكويتية.

معربة معاليها عن استنكار وإدانة جمهورية إيطاليا الشديدين لهذا التعدي الصارخ والذي يعد انتهاكا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدة معاليها على وقوف جمهورية إيطاليا الصديقة إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لمعالي رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة جورجيا ميلوني متمنيا لها تمام الصحة والعافية.