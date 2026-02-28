سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء يقومان بزيارة إلى ديوان عام وزارة الخارجية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يرافقه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى مبنى ديوان عام وزارة الخارجية

قام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يرافقه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى ديوان عام وزارة الخارجية حيث كان في استقبالهما معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين في الوزارة.

وقد أطلع سموهما على شرح حول آخر المستجدات الإقليمية جراء الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت وعدد من الدول المنطقة والتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة.

هذا وقد رافق سمو ولي العهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.