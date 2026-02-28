وزير التعليم العالي يتابع مستجدات الأوضاع بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية حفاظا على سلامة الطلبة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

أكدت وزارة التعليم العالي اليوم السبت متابعة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال مستجدات الوضع الراهن بشكل حثيث ومستمر بالتنسيق مع جميع المؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة والجهات المعنية في الدولة وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحرصا على سلامة أبنائنا الطلبة وكافة منتسبي المؤسسات التعليمية.

وشددت الوزارة في بيان لها على أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع مؤكدة أنه سيتم الإعلان أولا بأول عن أي قرارات أو إجراءات لاحقة عبر القنوات والمواقع الرسمية للمؤسسات الأكاديمية.

ودعت الوزارة الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.