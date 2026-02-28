وكيل الحرس الوطني يترأس اجتماعا لمركز العمليات والمنظومة الأمنية

وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس يترأس اجتماعًا لمركز العمليات والمنظومة الأمنية

ترأس وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس اليوم السبت اجتماعا لمركز العمليات والمنظومة الأمنية بحضور المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري وكبار القادة.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الفريق البرجس أكد أن “الحرس الوطني يقوم بمهامه وواجباته في حماية وتأمين المواقع الحيوية وتقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة عبر تفعيل خطط الطوارئ وتفعيل بروتوكولات التعاون” داعيا إلى “اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة”.

وأشاد بـ”جهود رجال الحرس الوطني وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم والحفاظ على الجاهزية العالية لتأدية دورهم في حفظ أمن وأمان البلاد وحماية الجبهة الداخلية بكل كفاءة واقتدار في ظل قيادتها الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما”.