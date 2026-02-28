الموانئ الكويتية تؤكد استمرار حركة الملاحة وعمليات مناولة وتسليم البضائع بصورة طبيعية

مؤسسة الموانئ الكويتية

أكدت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم السبت استمرار حركة الملاحة البحرية لدخول ومغادرة السفن من الموانئ التجارية في البلاد بصورة طبيعية فضلا عن استمرار عمليات مناولة وتسليم البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

وقالت (الموانئ) في بيان صحفي إن اللجنة الدائمة لمواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات في المؤسسة في حالة انعقاد دائم في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأشارت إلى التواصل والتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لضمان استمرار سلاسل الإمداد والتوريدات عبر الموانئ التجارية التابعة للمؤسسة.