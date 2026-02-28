جامعة عبدالله السالم: تحويل الدراسة لنظام التعليم “عن بعد” وتعطيل الحضور ليوم غد الأحد

جامعة عبدالله السالم

أعلنت جامعة عبدالله السالم عن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم (عن بعد) وتعطيل الحضور ليوم غد الأحد نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وانطلاقا من المسؤولية الوطنية وحرصا على سلامة أبنائنا الطلبة وكافة منتسبي المؤسسات التعليمية.

وأكدت الجامعة في بيان لها أنها تتابع بشكل حثيث ومستمر بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية في الدولة مستجدات الوضع الراهن مشددة على أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع مع ضمان استقرار واستمرارية العملية التعليمية.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان أولا بأول عن أي قرارات أو إجراءات لاحقة عبر القنوات والمواقع الرسمية للجامعة داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.