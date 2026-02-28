جامعة الكويت: تحويل الدراسة لنظام التعليم “عن بعد” وتعطيل الحضور غدا الأحد

جامعة الكويت

قررت جامعة الكويت تحويل الدراسة في جامعة الكويت إلى نظام التعليم (عن بعد) وتعطيل الحضور ليوم غد الأحد نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وانطلاقا من المسؤولية الوطنية وحرصا على سلامة أبنائنا الطلبة وكافة منتسبي المؤسسات التعليمية.

وأكدت الجامعة في بيان لها أنها تتابع بشكل حثيث ومستمر بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية في الدولة مستجدات الوضع الراهن لافتة إلى أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع مع ضمان استقرار واستمرارية العملية التعليمية.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان أولا بأول عن أي قرارات أو إجراءات لاحقة عبر القنوات والمواقع الرسمية لجامعة الكويت داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.