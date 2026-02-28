وزارة الخارجية تستدعي سفير إيران للاعراب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد

استدعت وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني اليوم السبت سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي حيث أعربت عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأجوائها ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشددت الوزارة في بيان لها على أن تلك الهجمات لا سيما التي استهدفت مطار الكويت الدولي تتنافى بشكل قاطع وصريح مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المرافق المدنية وتعريض المدنيين للخطر.

وجددت التأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ردا على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الإعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي واتخاذها لجميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها. وأشارت إلى أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو في المجلس يعد تهديدا مباشرا لأمنها الجماعي.