“التعليم العالي” تدعو الطلبة المبتعثين في عدد من الدول للتواصل عبر أرقام الخط الساخن في حالات الطوارئ

وزارة التعليم العالي
تعليم
نُشر :
س
س

دعت وزارة التعليم العالي اليوم السبت أبناءها الطلبة المبتعثين في عدد من الدول اعربية إلى ضرورة التواصل عبر الأرقام المعلنة في حال حدوث أي طارئ.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (إكس) تخصيص أرقام (الخط الساخن) للتواصل مع الطلبة الدارسين في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية حرصا على سلامتهم ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.

وأوضحت أن رقم التواصل في مملكة البحرين هو (97332200300 +) وفي المملكة العربية السعودية (966500554256 +) وفي دولة الإمارات العربية المتحدة (971501556522 +) وفي دولة قطر (97433341200 +) وفي سلطنة عمان (96892870055 +) وفي المملكة الأردنية الهاشمية (962703202020 +).

