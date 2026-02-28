سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله جلالته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم كما اطمأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق وذلك بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية والأردنية.

وقد أعرب الجانبان عن استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي الآثم والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدين سموهما أن هذا الاعتداء السافر على البلدين وعدد من الدول الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها مؤكدين في الوقت ذاته على تسخير كافة إمكانياتهما لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.