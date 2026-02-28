“التطبيقي” تحول نظام الدراسة في كلياتها ومعاهدها ليصبح “عن بعد” غدا الأحد

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تحويل نظام الدراسة في جميع كلياتها ومعاهدها ليصبح (عن بعد) غدا الأحد وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وانطلاقا من المسؤولية الوطنية وحرصا على سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها تتابع بشكل حثيث ومستمر وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومستجدات الوضع الراهن مشددة على ان جميع القرارت والإجراءات تأتي في إطار أمن وسلامة الجميع مع الحفاظ على استمرار واستقرار العملية التعليمية والتدريبية.

وذكرت الهيئة أنه سيتم الإعلان أول بأول عن أي قرارات أو إجراءات لاحقة عبر القنوات الرسمية للهيئة داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.