وزارة التربية: تحويل الدراسة غداً الأحد عن بعد في جميع المراحل الدراسية

وزارة التربية

نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرص وزارة التربية على سلامة أبنائنا المتعلمين وكافة منتسبي المنظومة التعليمية، فقد تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن وتعطيل العمل بالمدارس حضورياً ليوم غدٍ الأحد الموافق 1 مارس 2026، وذلك في جميع المراحل الدراسية.

وأكدت وزارة التربية في بيان لها، أنها تتابع بشكل حثيث ومستمر، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية في الدولة، مستجدات الوضع الراهن، مشددة على أن جميع القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي في إطار أمن وسلامة الجميع مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية أن اليوم الدراسي سيُستكمل وفق الجداول المعتمدة عبر المنصات التعليمية الرسمية، حيث يتم تقديم الحصص الدراسية من قبل المعلمين والمعلمات «عبر منصة تيمز» من محل إقامتهم بما يضمن استمرار العملية التعليمية، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للتعليم عن بُعد.

كما أكدت وزارة التربية أنه سيتم الإعلان أولاً بأول عن أي قرارات أو إجراءات لاحقة عبر القنوات والمواقع الرسمية لوزارة التربية، داعيةً الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وشددت وزارة التربية على أن سلامة المتعلمين والمتعلمات، وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، تمثل أولوية قصوى، وأنها لن تدخر جهداً في اتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظ استقرار المنظومة التعليمية وتضمن استمرارها بصورة آمنة ومنظمة.

واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبا من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.