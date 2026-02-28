الدوري الإسباني: جمال يقود برشلونة إلى تخطي فياريال وتعزيز الصدارة

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

قاد النجم الشاب لامين جمال فريقه برشلونة إلى انتصاره الحادي والعشرين في الدوري الإٍسباني لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية في الفوز 4-1 على ضيفه فياريال السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين، ليبتعد بذلك حامل اللقب بأربع نقاط موقتا في صدارة الترتيب أمام ريال مدريد الذي يواجه خيتافي الإثنين.

وأحرز جمال (28 و37 و69) والبديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (90+1) أهداف برشلونة، والسنغالي باب غي (49) هدف فياريال.

وبات جمال أصغر لاعب يسجّل ثلاثية في “لا ليغا” خلال القرن الحادي والعشرين بعمر 18 عاما و230 يوما.

ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول بتحقيقه انتصاره الثاني تواليا في الدوري، وأخذ دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس الملك، علما أنه خسر ذهابا في مدريد 0-4.

في المقابل، تجمّد رصيد فياريال عند 51 نقطة في المركز الثالث بتجرعه خسارة أولى بعد انتصارين تواليا في “لا ليغا”.

وقال جمال في تصريحات لقناة موفيستار “كان مزيجا من كل شيء. لم أكن أشعر بأنني في حالة جيدة، ومع مشكلة (العضلة الضامة) أيضا، لم أكن ألعب بسعادة، وأعتقد أن ذلك كان واضحا”.

وأضاف “منذ نحو أسبوع بدأت أشعر بتحسن كبير. كان ذلك الشعور بالرغبة في الابتسام أثناء اللعب قد غاب عني لفترة طويلة، والآن أنا سعيد. سعيد باللعب وراض فعلا”.

وتابع “أعتقد أنني تطوّرت مع الوقت، لكن ما يحدث هو أن الناس يريدون مني، وأنا في السادسة عشرة من العمر، تسجيل 100 هدف، وأنا أيضا أرغب بذلك، لكنه أمر صعب جدا. لذا، أتحسن شيئا فشيئا، لكنني سعيد جدا، سواء سجّلت هدفا، أو اثنين، بمساعدة الفريق”.

وتوّج برشلونة أفضليته في بداية المباراة بتسجيل هدف السبق عبر جمال، بعدما استلم كرة من الجهة اليمنى من فيرمين لوبيس، واخترق منطقة الجزاء قبل إسكانها أرضية في الزاوية اليسرى (28).

وأضاف جمال الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد مجهود فردي راوغ من خلاله سيرجي كاردونا وألبرتو موليرو من الجهة اليمنى، قبل إطلاق تسديدة صاروخية استقرت في الزاوية العليا اليسرى (37).

وقلّص غي الفارق بعدما تابع بيسراه من مسافة قريبة كرة هيّأها أمامه الأوروغوياني سانتياغو مورينيو (49).

ووقّع جمال على ثلاثيته “هاتريك”، مستفيدا من تمريرة بينية متقنة من البديل بيدري، فانفرد على إثرها من الجهة اليمنى وأسكن الكرة أرضية في الزاوية اليسرى (69).

ووصل جمال إلى 13 هدفا في 22 مباراة في “لا ليغا” و18 هدفا في 34 مباراة ضمن كافة المسابقات، وبات أفضل هدّاف في صفوف برشلونة لهذا الموسم، كما أنه عادل حصيلته التهديفية في الموسم الماضي.

بلباو يواصل سلسلته الإيجابية

واختتم ليفاندوفسكي أهداف برشلونة بعدما تابع بيمناه من مسافة قريبة إلى داخل الشباك المشرّعة أمامه، تمريرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة لعبها الفرنسي جول كونديه (90+1).

تابع أتلتيك بلباو سلسلته الإيجابية بالغا خمس مباريات من دون خسارة بتعادله أمام مضيفه رايو فايكانو 1-1.

افتتح خورخي دي فروتوس التسجيل لأصحاب الأرض (35)، وأدرك الغاني إنياكي وليامس التعادل للضيوف (47).

ورفع بلباو رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن موقتا، متخلفا بفارق نقطتين عن سلتا فيغو في المركز السادس المؤهل إلى تصفيات مسابقة كونفرنس ليغ، علما أنه وصل للمباراة الخامسة تواليا في “لا ليغا” من دون التعرض لخسارة وبواقع ثلاثة انتصارات وتعادلين.

في المقابل، رفع رايو فايكانو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، وهو التعادل الثاني له تواليا في الدوري في سلسلة من ثلاث مباريات من دون خسارة تخللها انتصار على أتلتيكو مدريد 3-0 ضمن المرحلة الرابعة والعشرين.

وتُستكمل مباريات السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين بمواجهة ريال مايوركا وضيفه ريال سوسييداد، على أن تُختتم بمواجهة ريال أوفييدو وضيفه أتلتيكو مدريد الساعي للاستفادة من سقوط فياريال والالتحاق به في المركز الثالث.