الدفاع: إصابة 3 من منتسبي القوات المسلحة نتيجة سقوط شظايا في قاعدة علي السالم الجوية جراء التعامل مع الصواريخ الباليستية والمسيرات

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، بأن رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد استمرار العمليات العسكرية للتصدي لموجات الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة، في إطار المهام الدفاعية المنوطة بالقوات المسلحة لحماية أجواء دولة الكويت وصون سيادتها.

وأشار إلى سقوط شظايا في قاعدة علي السالم الجوية جراء تعامل سلاح الدفاع الجوي مع الصواريخ الباليستية والمسيرات، ما نتج عنه وقوع إصابات بشرية طفيفة لعدد 3 من منتسبي القوات المسلحة و بعض الأضرار المادية ، مؤكدًا على عدم التأثير على مستوى الجاهزية العملياتية والقتالية.

وأوضح أن سلاح الدفاع الجوي الكويتي يواصل التصدي والتعامل مع الهجمات المعادية، ضمن منظومة دفاعية متكاملة تعكس مستوى الجاهزية والقدرات العملياتية، والتكامل القائم بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة.

وأكد أن القوات المسلحة في حالة جاهزية تامة لمواصلة تنفيذ واجباتها والتعامل مع أي تطورات محتملة، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وتهيب وزارة الدفاع بالمواطنين والمقيمين الكرام استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.