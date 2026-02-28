×
×

سلطنة عمان تطالب بضرورة إيقاف الاعتداءات والهجمات الصاروخية على مواقع في دول المنطقة

علم سلطنة عمان
الشرق الاوسط مميز
نُشر :
س
س

دعت سلطنة عمان بأشد العبارات اليوم السبت إلى ضرورة إيقاف الاعتداءات والهجمات الصاروخية على مواقع في دول المنطقة معربة عن إدانتها واستنكارها كل ما يخالف قواعد القانون الدولي ويقوض أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان “تدعو سلطنة عمان بأشد العبارات إلى ضرورة وقف الاعتداءات والهجمات الصاروخية ضد مواقع في دول المنطقة بما فيها الأراضي السعودية والإماراتية والقطرية والكويتية والبحرينية والإيرانية والعراقية والأردنية”.

وأضافت الوزارة أن السلطنة تعرب عن “إدانتها واستنكارها لكل ما يخالف قواعد القانون الدولي ويقوض أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها” وتدعو إلى “الاحتكام للحوار والدبلوماسية وهو السبيل الوحيد الذي يكفل حل الخلافات وحفظ الحقوق المشروعة لجميع الأطراف”.

اقرأ ايضا

مصر وتركيا: ما سبب تقاربهما الآن وما مصير المعارضة المصرية؟
سعيد جاب الخير: السجن ثلاث سنوات للباحث الجزائري بتهمة “الإساءة للإسلام”
استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج