الأشغال: طائرة مسيرة استهدفت مشروع مطار الكويت الجديد “تي 2” وتسجيل أضرار مادية محدودة

مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية اليوم السبت استهداف طائرة مسيرة مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (تي 2) مما أسفر عن تسجيل أضرار مادية محدودة فقط وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي إنه لم يتم تسجيل أي إصابات فيما تم إخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل الفرق المعنية.

في وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استهداف طائرة مسيرة مطار الكويت الدولي مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة بين عدد من العاملين إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (تي 1).

وقال المتحدث باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث جرى التعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

وأضاف الراجحي أنه “تتواصل حاليا أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة”.

وأكد أن “الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى”.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق اليوم عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف صباح اليوم السبت المجال الجوي وأراضي دولة الكويت في انتهاك صارخ لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب المجلس عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذا الهجوم ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.