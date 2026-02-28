التربية: اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بسير الدراسة عبر “تيمز” غدا الأحد

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم السبت اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بسير الدراسة عبر منصة (تيمز) ليوم غد الأحد.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بناء على توجيهات وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وبعد أن تقرر رسميا أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة (تيمز) فإن عدد الحصص الدراسية ليوم غد سيكون خمس حصص دراسية على أن يكون زمن الحصة الواحدة 25 دقيقة ويقتصر التدريس على المواد النظرية فقط.

وبينت أن الحصة الدراسية الأولى تبدأ وفق التوقيت المدرسي المعتمد لشهر رمضان للعام الدراسي الحالي مع مراعاة تخصيص خمس دقائق راحة بين الحصص.

وفيما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال أفادت الوزارة بأن الدراسة ستكون بنظام الحصص غير المتزامنة بعدد أربع حصص مدة كل حصة 15 دقيقة حيث تقوم المعلمات بتسجيل الحصص وإتاحتها للأطفال عبر منصة (تيمز) طوال اليوم بما يضمن مرونة المتابعة ومراعاة طبيعة المرحلة العمرية.

وفيما يخص مراكز تعليم الكبار أوضحت الوزارة أن الدراسة ستكون (عن بعد) كذلك بواقع خمس حصص دراسية مدة كل حصة 25 دقيقة على أن تبدأ الحصة الأولى وفق التوقيت المدرسي المعتمد لشهر رمضان للعام الدراسي الحالي.

وأكدت استمرارها في متابعة الأوضاع أولا بأول واتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن سلامة الجميع مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وجودتها.