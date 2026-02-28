×
“هيئة الزراعة” تؤكد جاهزيتها التامة واستمرار جهودها في دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاهزيتها التامة واستمرار جهودها في دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد من خلال متابعة المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية وتعزيز الإنتاج المحلي بما يسهم في دعم المخزون الاستراتيجي للدولة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إنها تواصل التنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية والاتحادات ذات العلاقة ضمن خطط واستراتيجيات معتمدة تكفل استدامة الموارد الغذائية وتعزيز كفاءة منظومة الأمن الغذائي.

كما أكدت استعدادها الكامل للتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ وفق الأسس التنظيمية المعتمدة بما يحفظ سلامة المخزون واستمرارية الإمدادات.

