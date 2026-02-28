وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره السوري يدين العدوان الإيراني على دولة الكويت والمنطقة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني

تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني حيث تم التأكيد على إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وعلى حق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.