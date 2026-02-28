×
×

وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره الأردني يدين فيه العدوان الإيراني الذي استهدف دول المنطقة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي
الكويت
نُشر :
س
س

أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي حيث تم التأكيد على إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية