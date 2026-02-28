وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره الأردني يدين فيه العدوان الإيراني الذي استهدف دول المنطقة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي

أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي حيث تم التأكيد على إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.