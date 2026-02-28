“الداخلية” تدعو إلى الامتناع عن تصوير اعتراض الصواريخ في الأجواء أو بث المقاطع ونشرها في ضوء التطورات الإقليمية

وزارة الداخلية

دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت الجميع إلى الامتناع عن تصوير اعتراض الصواريخ في الأجواء أو بث المقاطع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تصوير مباشرة الجهات المختصة مهامها “تجنبا لإثارة القلق بين أفراد المجتمع والتأثير على سير الإجراءات الأمنية والمساهمة في تداول معلومات غير دقيقة” وذلك في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن التعامل مع أي أحداث أو وقائع يتم وفق خطط وإجراءات أمنية دقيقة وتحت إشراف الجهات المختصة ميدانيا بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وسلامة الجميع خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وما تشهده الساحة من تداول واسع للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن ما يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية يخضع للرصد والمتابعة من قبل الجهات المختصة وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق ناشري الشائعات ومروجي الأخبار غير الصحيحة أو المضللة دون تهاون.

وأهابت (الداخلية) بالمواطنين والمقيمين ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة حفاظا على الأمن العام والمسؤولية الوطنية المشتركة.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق اليوم عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف صباح اليوم السبت المجال الجوي وأراضي دولة الكويت في انتهاك صارخ لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب المجلس عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذا الهجوم ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.