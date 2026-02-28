الهلال الأحمر الكويتي يؤكد جهوزيته لمساندة أجهزة الدولة في حالات الطوارئ

جمعية الهلال الأحمر الكويتي

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت جهوزيتها التامة لمساندة جهود الدولة في تعزيز الاستعداد للتعامل مع أي طارئ وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية ودورها الإنساني ضمن منظومة الاستجابة الشاملة في دولة الكويت.

وقالت (الهلال الأحمر) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها عقدت اجتماعا طارئا للجنة العمليات والطوارئ ظهر اليوم برئاسة الأمين العام فهد المنديل لمراجعة خطط الطوارئ المعتمدة وتقييم الإجراءات الاحترازية ورفع درجات الجاهزية للكوادر العاملة من المتطوعين والموظفين بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء إذا استدعت الحاجة.

وأضافت أن الاجتماع تناول تحديث الآليات التشغيلية وخطط التحرك الميداني بما يتوافق مع متطلبات أجهزة الدولة فضلا عن تعزيز منظومة الاتصال والتنسيق الداخلي بين كوادرها لضمان انسيابية العمل واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وأوضحت أنها باشرت مراجعة التجهيزات اللوجستية والتحقق من توافر المستلزمات الأساسية بما يكفل سرعة الدعم الميداني متى ما دعت الحاجة لذلك.

وأكدت الجمعية أنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة أي تطورات قد تحدث لا سيما في إطار عضويتها في اللجنة العليا للدفاع المدني.

وشددت على أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاستجابة الوطنية وأنها تعمل بروح الفريق الواحد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة مؤكدة استعدادها الدائم للقيام بواجبها الإنساني في مختلف الظروف.