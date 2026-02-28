الطيران المدني: طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة بين عدد من العاملين

مطار الكويت

قالت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم السبت إن طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة بين عدد من العاملين إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (تي 1) وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وقال المتحدث باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث جرى التعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

وأضاف الراجحي أنه “تتواصل حاليا أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة”.

وأكد أن “الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى”.

وأفاد بأن (الطيران المدني) ستوافي وسائل الإعلام بأي مستجدات فور توفرها عبر القنوات الرسمية.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق اليوم عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف صباح اليوم السبت المجال الجوي وأراضي دولة الكويت في انتهاك صارخ لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب المجلس عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذا الهجوم ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.