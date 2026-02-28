“الجمارك” تؤكد جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل على مدار الساعة في جميع المواقع والمنافذ الجمركية

الإدارة العامة للجمارك

أكدت الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل على مدار الساعة في جميع المواقع والمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية مسخرة كافة إمكاناتها البشرية والفنية والتقنية وذلك في ظل الأوضاع الراهنة وما تتطلبه من أعلى درجات اليقظة والاستعداد.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي إنها تواصل أداء مهامها بكفاءة واقتدار من خلال خطط تشغيلية مرنة وإجراءات احترازية مشددة تواكب المستجدات بما يضمن المحافظة على أمن البلاد وحماية المجتمع من أي محاولات تهريب أو إدخال مواد ممنوعة مع تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات المعتمدة في العمل الجمركي.

وأضافت أن الإدارات التوثيقية والميدانية تعمل بتناغم وتنسيق كامل بين مختلف القطاعات لضمان انسيابية حركة البضائع والمسافرين دون الإخلال بالاشتراطات الأمنية وبما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات دعما لحركة التجارة والنقل وترسيخا لدور دولة الكويت كمركز لوجستي وتجاري في المنطقة.

وشددت (الجمارك) على أن كوادرها الوطنية في جميع المنافذ تؤدي واجبها بروح المسؤولية والانضباط واضعة أمن الوطن وسلامة المجتمع في مقدمة أولوياتها ومستمرة في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل الفوري مع أي طارئ وفق خطط مدروسة وإجراءات معتمدة.