مجلس الوزراء يعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف المجال الجوي وأراضي دولة الكويت

مبنى مجلس الوزراء الكويتي

أعرب مجلس الوزراء الكويتي في بيان له عـن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف اليوم المجال الجوي وأراضي دولـة الكويت في انتهاك صارخ لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

وأكد المجلس حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عـن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ردا على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجـم وشكل هذا الاعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي

كما أكد حق دولة الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها

وأكد مجلس الوزراء أن دفاعات دولة الكويت قامت بالتصدي بنجاح لهذا العدوان وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يتوافق مع قواعـد الاشتباك المعمول بها – شدد على أن استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية التي تشهدها المنطقة من شأنها أن تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت كلا من الإمارات والبحرين وقطـر والأردن في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

وأكد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذا الهجوم ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها