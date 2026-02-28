سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد رئيس مجلس الوزراءالسعودي

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله سموه على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية.

معربا سموه عن استنكار وإدانة المملكة العربية السعودية الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدا سموه على وقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة التام إلى جانب أشقائها في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها واستعداد المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة الكويت.

معربا سموه عن أن أمن واستقرار دولة الكويت يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية راجيا من الباري جل وعلا أن يحفظ دولة دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق الأمن والأمان والتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.