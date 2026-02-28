المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: التصدي بنجاح لصواريخ بالستية استهدفت قاعدة علي السالم الجوية

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان تصدي سلاح الدفاع الجوي الكويتي صباح اليوم السبت بنجاح لعدد من الصواريخ التي استهدفت قاعدة علي السالم الجوية مما نتج عنه سقوط شظايا وحطام ناتج عن عملية الاعتراض في محيط القاعدة.

وقال العقيد العطوان إن “رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها وواجباتها في الدفاع عن سيادة دولة الكويت والتصدي لأي تهديد لأمن واستقرار البلاد”.

وأضاف أن “رئاسة الأركان تدعو المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الابتعاد عن أي أجسام أو أجزاء قد تكون ناتجة عن عملية الاعتراض أو سقوط حطام الصواريخ وعدم الاقتراب منها أو لمسها مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فورا”.

كما دعت الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة.