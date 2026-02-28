الصحة: متابعة الأوضاع الصحية على أعلى المستويات في ظل التطورات الراهنة في المنطقة

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة أنه في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة فإن الوزارة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة على أعلى المستويات حيث عقدت اجتماعات طارئة برئاسة وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وبحضور وكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري وقيادات القطاعات والإدارات الحيوية لمراجعة خطط الطوارئ ورفع درجة الجاهزية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان اليوم السبت إن المنظومة الصحية الوطنية وبفضل خبراتها المتراكمة تعمل وفق خطط استباقية واضحة تشمل تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ومراجعة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز التخصصية.

واضاف السند أنه تم أيضا التأكد من جاهزية أقسام الطوارئ والعناية المركزة واستعداد الكوادر الطبية والفنية للعمل وفق أعلى معايير الاستجابة السريعة.

وذكر أن فرق الطوارئ في حالة انعقاد دائم مع تنسيق مباشر ومستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تكامل الأدوار وسرعة اتخاذ القرار عند الحاجة مبينا أن العمل يتم وفق منهج مؤسسي قائم على الرصد المبكر والتقييم المستمر والاستعداد المسبق لأي سيناريو محتمل.

وأكد السند أنه لم يتم تسجيل أو استقبال أي حالات مرتبطة بالتطورات الراهنة حتى هذه اللحظة ولم يرد إلى الوزارة أي بلاغ صحي في هذا الشأن مع استمرار المتابعة على مدار الساعة.

وجدد التأكيد على أن صحة المجتمع وسلامته أولوية وطنية لا تقبل التهاون وأن جميع الإمكانات مسخرة لضمان أعلى درجات الحماية والرعاية داعيا الجميع إلى التحلي بالهدوء واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات لما تمثله الثقة والتعاون من ركيزة أساسية في مثل هذه الظروف.

ودعا الدكتور السند أن يحفظ الله دولة الكويت قيادة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.