الطيران المدني: وقف وإلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى ايران حتى إشعار آخر

مطار الكويت

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم السبت وقف وإلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة من دولة الكويت إلى إيران حتى إشعار آخر نظرا للأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة التي تمر بها المنطقه وما ترتب عليها من إغلاق كامل للأجواء الإيرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبد الله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “هذا القرار يأتي في إطار الحرص على أعلى معايير السلامة الجوية والتزاما بالإجراءات الدولية المتبعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.

وأضاف أن “بعض الرحلات الأخرى قد تتأثر أيضا نتيجة اعتماد مساراتها السابقة على عبور الأجواء الإيرانية مما سيؤدي إلى تأخير عدد من الرحلات لحين إعادة تنظيم مسارات الطيران وضمان سلامة التشغيل”.

وأكد الراجحي أن الهيئة تتابع التطورات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختصة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الرحلات فور تحسن الأوضاع وإعادة فتح الأجواء.