وزارة الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى فلسطين والأراضي المحتلة

صورة أرشيفية

نصحت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة الرعايا البريطانيين بتجنب السفر إلى فلسطين والأراضي المحتلة إلا للضرورة القصوى.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة (إكس) إنه نظرا للتوترات الجارية ينصح الرعايا البريطانيون بعدم السفر إلى فلسطين والأراضي المحتلة ما لم يكن السفر ضروريا.

وأضاف البيان “ينصح الرعايا البريطانيون بمراجعة هذه التغييرات وأخذها في الاعتبار عند التخطيط للسفر” مؤكدا أن “نصائح السفر تراجع بانتظام لضمان عكسها لأحدث تقييم للمخاطر التي قد يتعرض لها الرعايا البريطانيون”.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد اتخذت في وقت سابق اجراء “احترازيا مؤقتا” بسحب موظفيها العاملين في إيران بسبب المخاوف المرتبطة بالوضع الأمني الجاري في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه الخطوات وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال توجيه ضربة إلى إيران رغم إجرائها مفاوضات مع طهران بشأن ملفها النووي في اجتماع عقد مؤخرا في جنيف.