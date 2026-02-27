دوري أبطال أوروبا: ريال يواجه سيتي في ثمن النهائي وسان جرمان يصطدم بتشلسي

قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت الجمعة في نيون السويسرية، ريال مدريد الإسباني صاحب الألقاب الـ15 القياسية وجها لوجه مع مانشستر سيتي الإنكليزي في أبرز المواجهات.

وباتت هذه القمة الإسبانية الإنكليزية، من كلاسيكيات المسابقة الأوروبية الأم، إذ تواجها 11 مرة منذ موسم 2019-2020، و15 مرة في المجمل منذ مواجهتهما الأولى في دوري المجموعات موسم 2012-2013، علما أن ريال خرج منتصرا ست مرات مقابل خمس لسيتي وأربعة تعادلات.

وفي باقي المواجهات، يخوض حامل اللقب باريس سان جرمان الفرنسي مواجهة صعبة أمام تشلسي الإنكليزي.

كما أسفرت القرعة عن مواجهتين إنكليزيتين إسبانيتين إضافيتين، إذ يلعب برشلونة أمام نيوكاسل، وأتلتيكو مدريد أمام توتنهام.

ويضرب بايرن ميونيخ الألماني موعدا مع أتالانتا آخر ممثلي إيطاليا في البطولة، فيما يواجه أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي نظيره باير ليفركوزن الألماني.

ويلعب ليفربول الإنكليزي أمام غلطة سراي التركي الذي أسقطه في دور المجموعة الموحدة 0-1 في إسطنبول، في حين يواجه مفاجأة البطولة بودو غليمت النروجي الذي أقصى وصيف بطل النسخة الماضية إنتر الإيطالي، نظيره سبورتينغ البرتغالي.

وتقام مباريات الذهاب في 10 و11 آذار/مارس، قبل خوض الإياب في 17 و18 منه.