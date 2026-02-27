وكيل وزارة الداخلية يتفقد عددا من النقاط الأمنية ومواقع الانتشار في ثاني أيام الاحتفالات الوطنية

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب يتفقد عددا من النقاط الأمنية ومواقع الانتشار في ثاني أيام الاحتفالات بالأعياد الوطنية

تفقد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الخميس عددا من النقاط الأمنية ومواقع الانتشار في ثاني أيام الاحتفالات بالأعياد الوطنية وذلك للاطلاع على مستوى الجاهزية وآلية العمل والتنسيق بين القطاعات المعنية وضمن المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية.

وشدد اللواء الوهيب في بيان أصدرته وزارة الداخلية على أهمية اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد وسرعة الاستجابة مشيدا بالانضباط الميداني وحسن التعامل مع الجمهور وسط استقرار الأوضاع الأمنية وعدم تسجيل أي بلاغات وذلك في ظل التعاون الإيجابي من المواطنين والمقيمين.

وأكد استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ الخطط المعتمدة بما يضمن أجواء آمنة ومنظمة تعكس كفاءة وجاهزية منتسبيها.