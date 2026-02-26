وزيرة الشؤون تشارك في حفل الإفطار الجماعي بمجمع دور الرعاية الاجتماعية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء في حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم في مجمع دور الرعاية الاجتماعية وسط أجواء وطنية وإنسانية مميزة تزامنت مع الذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير.

وقالت الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المشاركة تأتي امتدادا لنهج الوزارة السنوي في مشاركة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية ومن بينها دار المسنين ودار الطفولة ودور رعاية الأحداث احتفالاتهم ومناسباتهم تأكيدا على الرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة لهم.

وأكدت أن مثل هذه المبادرات تعكس حرص الوزارة على تعزيز قيم التلاحم المجتمعي وتفقد أحوال النزلاء والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم إلى جانب إدخال السرور على نفوسهم ومشاركتهم أجواء الأعياد الوطنية.

وأضافت أن الاحتفال مع مختلف الفئات التي ترعاها الوزارة يعزز شعورهم بالاهتمام والاحتواء مشيدة في الوقت ذاته بجهود العاملين ودورهم الإنساني والمهني في تقديم أفضل الخدمات.

ودعت الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة السياسية الحكيمة.