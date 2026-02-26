الكويت: إجراءات الاحتلال بالضفة انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين

أدانت دولة الكويت “بأشد العبارات” السياسات والممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة” مشددة على أن هذه الإجراءات باطلة وغير شرعية كما تشكل شكلا من أشكال الضم غير المشروع في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الخميس خلال الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك حول تقريره المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن أعمال الدورة 61 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف.

وشدد السفير الهين على ضرورة تنفيذ ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير وأحكام وضمان المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات بما يضع حدا للإفلات من العقاب.

كما جدد الموقف الثابت والمبدئي لدولة الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.