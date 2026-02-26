الأرصاد الجوية: طقس معتدل إلى دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا إلى دافئ نهارا ومائلا إلى البرودة ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية معتدلة الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه ويتقدم منخفض جوي ضعيف من جهة جنوب غرب البلاد بعد عصر اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم يكون معتدلا إلى دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا إلى دافئ وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و38 كيلومترا في الساعة مبينا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه سيكون معتدلا إلى دافئ وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.