الداخلية: العفو عن 539 ممن شملهم المرسوم الأميري بالعفو الفوري وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية

الإفراج الفوري عن المشمولين بالعفو الأميري وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية عن آخرين

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وللمرسوم الأميري رقم (21) لسنة (2026) الخاص بالعفو الأميري أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ العفو بحق 539 اسما ممن انطبقت عليهم شروط العفو.

وأوضحت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه شمل الإفراج الفوري عن عدد منهم وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على آخرين وذلك في إطار الحرص الإنساني على منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع واستئناف حياتهم بصورة إيجابية.

وذكرت أن قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية قام بتنفيذ إجراءات الإفراج الفوري عن النزلاء المشمولين بالعفو إلى جانب تطبيق قرارات تخفيض مدة العقوبة على الفئات الأخرى وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المقررة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يعكس الجهود المبذولة لتطبيق المكرمة الأميرية السامية على وجه السرعة.

وأفادت أن هذه المبادرة السامية تأتي كثمرة للتعاون والتنسيق المثمر والبناء بين الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية للعفو ويعزز من فرص المشمولين به لبدء مرحلة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون واحترام الأنظمة بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم والمجتمع.