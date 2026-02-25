دوري أبطال أوروبا: فينيسيوس يردّ بطريقته ويحسم تأهل ريال مدريد إلى ثمن النهائي

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

ردّ البرازيلي فينيسيوس جونيور على الإساءة العنصرية المزعومة بطريقته، وحسم تأهل ريال مدريد الإسباني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الفوز المتجدد على بنفيكا البرتغالي 2-1 في إياب الملحق.

على ملعب سانتياغو برنابيو، احتفل فينيسيوس الذي سجل هدف الفوز ذهابا وأُوقف الأرجنتيني جانلوكا بريستياني لاعب وسط بنفيكا بسببه، بعد ادعاء أنه وجّه إهانة عنصرية إليه، بحسم تأهل بطل أوروبا 15 مرة بتسجيله هدف الفوز في المباراة الثانية.

وبعد أن تأخّر ريال مدريد بهدف رافا سيلفا (14)، عادل الفرنسي أوريليان تشاوميني (16)، وهو هدف كان كافيا لبلوغ ثمن النهائي، لكن فينيسيوس سجل هدف الفوز وحسم التأهل (80).

وقدّم فريق المدرب ألفارو أربيلوا المطلوب على الرغم من غياب نجم الفريق وهدّافه الفرنسي كيليان مبابي بسبب إصابة.

علّق أربيلوا قبل المباراة على الإصابة في حديثه إلى قناة “موفيستار+”: “تحدّثنا معه ومع الأطباء، ونعتقد أنّ الأفضل له هو التوقّف، أن يتعافى، وأن يعود بنسبة 100%”.

وأضاف مدرّب الفريق الملكي “لا أعرف كم من الوقت سيحتاج، لكنني أعتقد أنّ الأمر لن يكون مسألة أيام. سيكون أطول قليلا، على أمل أن يكون أقل مدة ممكنة”.

وضغط لاعبو بنفيكا بغية تسجيل هدف التقدم، فكان لهم ذلك عبر رافا سيلفا بتسديدة قريبة بعدما وصلته كرة حوّلها ماركو أسينسيو بالخطأ نحو مرماه وتصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (14).

لكن الرد لم يتأخر أكثر من دقيقتين بالتعادل بتسديدة زاحفة من الفرنسي أوريليان تشاوميني من داخل المنطقة إثر عرضية الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (16).

واعتقد لاعبو ريال أنهم سجلوا الثاني عبر التركي أردا غولير بتسديدة قريبة، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” لوجود تسلل على ممرر الكرة فالفيردي (32).

في الشوط الثاني كاد الضيوف أن يسجلوا هدفا ثانيا عبر سيلفا، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالعارضة إلى خارج الملعب (60)، ثم لاحت فرصة ثانية أمام اليوناني فانغيليس بافليديس قريبة من القائم الأيسر (69).

واضطر أربيلوا إلى إخراج أسينسيو بداعي الإصابة وأشرك النمسوي دافيد ألابا بدلا منه (77).

وأنهى فينيسيوس الأمور بهدف الفوز من هجمة مرتدة بعدما وصلته الكرة من المتألق فالفيردي، واجه فيها الحارس الأوكراني أناتولي تروبين ووضع الكرة إلى يساره (80).