“الداخلية” تؤكد ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لاحتفالات الأعياد الوطنية

وزارة الداخلية
الكويت
أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للاحتفال بالأعياد الوطنية حرصا على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان توعوي تحت عنوان (فرحتك مسؤولية.. والتزامك أمانة) أنه يمنع استخدام المواد القابلة للاشتعال أو الألعاب النارية أو مسدسات المياه أو إلقاء البالونات المائية أو أي جسم صلب أو رش المواد التي قد تسبب أذى للآخرين.

وأضافت أن ضوابط واشتراطات تزيين المركبات خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية تحظر الخروج من نوافذ المركبات أو تعتيم أو وضع ملصقات على الزجاج الأمامي والخلفي أو تغيير لون المركبة أو إخفاء اللوحات الأمامية أو الخلفية.

ونبهت إلى حظر تركيب الساريات خارج جسم المركبة أو حجب الرؤية بالأعلام والصور ومنع وضع الملصقات أو أي مواد أخرى على اللون الأساسي للمركبة أو زجاجها أو هيكلها الخارجي.

