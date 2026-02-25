أمين عام مجلس التعاون يهنئ دولة الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وذلك بمناسبة الذكرى ال65 للعيد الوطني وال35 ليوم التحرير.

وأشاد البديوي في بيان صحفي بما حققته دولة الكويت من إنجازات تنموية وحضارية رائدة تجسد متانة مؤسساتها الوطنية ورسوخ نهجها القائم على الحكمة والرؤية الثاقبة مؤكدا أن المسيرة المباركة لدولة الكويت تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا.

وأعرب عن بالغ اعتزازه بالدور المحوري الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تبذله من جهود مقدرة في توثيق أواصر التضامن والتكامل بين دول مجلس التعاون بما يسهم في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم.

ودعا البديوي الله عز وجل أن يديم على دولة الكويت أمنها واستقرارها وازدهارها وأن يحقق لشعبها الكريم مزيدا من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو أميرها حفظه الله ورعاه