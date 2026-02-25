وزارة العدل: سداد 114779 دينار والإفراج عن 39 محبوسا مدنيا بمناسبة رمضان والأعياد الوطنية

وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل اليوم الأربعاء الإفراج عن 39 محبوسا مدنيا وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك والأعياد الوطنية ضمن جهود مستمرة لمعالجة آثار التعثر المالي على الأسر المتضررة.

وذكرت (العدل) في بيان صحفي أن لجنة المساعدات في الإدارة العامة للتنفيذ بالوزارة عقدت اجتماعها بمناسبة شهر رمضان المبارك والأعياد الوطنية لمراجعة أوضاع المحبوسين مدنيا وبحث تسوية مديونيات الغارمين.

وأوضحت ان الاجتماع أسفر عن سداد مبلغ وقدره 114779 دينار كويتي (نحو 375 ألف دولار أمريكي) والإفراج عن 39 محبوسا من أصل 72 حالة تمت دراستها وذلك ضمن جهود مستمرة لمعالجة آثار التعثر المالي على الأسر المتضررة.